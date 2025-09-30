Фетисов отреагировал на рекордный контракт Капризова

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил новый контракт российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

