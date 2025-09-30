Капризов прокомментировал контракт на 136 миллионов долларов в НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов прокомментировал продление контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесотой Уайлд». Его слова приводятся на странице клуба в социальной сети X.

Хоккеист поприветствовал болельщиком команды. Он заявил, что очень рад остаться в клубе еще на восемь лет.

Ранее стало известно, что Капризов будет получать в среднем 17 миллионов долларов в год, а значит, 136 миллионов за восемь лет. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Контракт начнет действовать с сезона-2026/2027.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.