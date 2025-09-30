Нападающий Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории ХК «Сочи». Форвард отметился результативной передачей в матче с «Ладой» и набрал своё 123-е очко за сочинский клуб.

Топ-5 бомбардиров «Сочи»:

123 – Тянулин Артур; 122 – Крикунов Илья; 113 – Петерссон Андре; 107 – Шмелёв Сергей; 105 – Костицын Андрей.

Тянулин выступает за сочинский клуб на протяжении четырёх сезонов. Дебют нападающего в Континентальной хоккейной лиге состоялся в составе «Торпедо». За нижегородский клуб форвард провёл 32 матча в сезоне-2021/2022 и отметился 15 набранными очками — забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.