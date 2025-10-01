Россиянин нанес травму соотечественнику в предсезонном матче НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин нанес травму соотечественнику из «Виннипег Джетс» Владиславу Наместникову в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем периоде Наместников пытался обыграть Тренина, но тот толкнул его в сторону борта. Пострадавший ударился об него головой и не смог продолжить встречу. Тренин получил от судей 2+2 минуты штрафа.

Встреча прошла в ночь на среду, 1 октября, и завершилась победой «Уайлд» со счетом 3:2. В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал россиянин Кирилл Капризов. У «Джетс» одна из шайб на счету Наместникова.

Ранее Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на восемь лет. Он будет получать в среднем 17 миллионов долларов в год и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Контракт начнет действовать с сезона-2026/2027.