Выяснилось, почему новый контракт Капризова осложняет сделку Макдэвида

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли высказался о влиянии нового контракта нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на потенциальную сделку Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может себе это позволить. Более того, я не думаю, что они могут позволить себе дать ему даже те же $ 17 млн, учитывая их ситуацию с потолком зарплат и подписанные ранее контракты. Всё это суммируется и накапливается, и даже планируемый рост потолка может не соответствовать нуждам «Ойлерз». Что ещё мы знаем о Макдэвиде – он хочет играть в сильной команде, претендующей на Кубок Стэнли. Именно это сейчас удерживает его от продления контракта с «Ойлерз». Ему нужны весомые доказательства статуса клуба. Два выхода в финал необязательно являются индикатором будущих успехов. В такой ситуации я не думаю, что для него имеет смысл догонять Капризова, если говорить о других его желаниях», – цитирует Серавалли B/R Open Ice.