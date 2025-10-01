Объявлено, насколько выросли коммерческие доходы КХЛ за прошлый год

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что провел встречу с президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексеем Морозовым, и отметил, что доходы КХЛ за прошлый год выросли на 36%.

— С руководством Континентальной хоккейной лиги — президентом Алексеем Морозовым и вице‑президентом Алексеем Красновым — обсудили итоги сезона‑2024/25, старт нового чемпионата, коммерческую составляющую работы клубов и лиги, а также развитие детско‑юношеского спорта. КХЛ показывает рекордные показатели как по посещаемости на самих аренах, так и по просмотрам контента в социальных сетях. Аудитория хоккея растет, и это радует. Алексей Морозов рассказал о том, что для игроков создана образовательная платформа, где хоккеисты в свободное от тренировок и игр время могут получать актуальные знания — от финансовой грамотности до развития личного бренда. Это актуальный вопрос для всех — спортсмен должен быть готов к жизни после карьеры. Лига стратегически движется к тому, чтобы профессиональный спорт как можно больше закрывал свои потребности за счет работы с коммерческими спонсорами, а не привлечением средств от госкомпании или госбюджета. За прошлый год коммерческие доходы выросли на 36% — до 12,4 млрд рублей. КХЛ взяла на себя социальную роль: участвует в проведении Фестиваля по адаптивному хоккею, регулярно организует Кубок Континента по следж‑хоккею, активно поддерживает соревнования для людей с особенностями здоровья. Лига начала аккредитацию агентов и с ними ведет работу по определению болевых точек, которые подталкивают игроков к отъезду. Отмечу программу поддержки детско‑юношеских спортивных школ и детских тренеров. КХЛ создала рейтинг на основе игроков, кто сейчас выступает в России, и ежегодно направляет средства в школы и тренерам. Лучший наставник получает выплату до 1 млн рублей, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.

