Объявлены лучшие игроки КХЛ в сентябре

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам первого месяца сезона‑2025/26.

© КХЛ

Лучшим вратарем сентября стал представитель ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Голкипер отыграл 10 матчей, одержал 6 побед в основное время и еще одну — в серии буллитов, отражая 94,66% бросков при коэффициенте надежности 1,45. В матче против «Сочи» Исаев отыграл «на ноль».

Лучшим защитником был назван Григорий Дронов из «Трактора», в его активе 10 матчей, 8 (4+4) набранных очков и суммарный показатель полезности «+3».

Дмитрий Силантьев из магнитогорского «Металлурга» стал лучшим нападающим, набрав 15 (6+9) баллов по системе «гол+пас» в десяти сентябрьских матчах.

Лучшим новичком месяца КХЛ признала нападающего «Металлурга» Михаила Федорова. В семи встречах 18‑летний игрок заработал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».

