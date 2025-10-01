Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)
Евгений Кузнецов провел тренировку с «Металлургом».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Ранее стало известно, что 33-летний форвард может подписать контракт с магнитогорским клубом. Отмечалось, что на 1 октября запланирован медосмотр игрока.
В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Олисе. «Бавария» хочет продлить контракт с вингером до 2031 года с повышением зарплаты
Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Р-Спорт»)
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Олисе. «Бавария» хочет продлить контракт с вингером до 2031 года с повышением зарплаты
Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Р-Спорт»)