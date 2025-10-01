Евгений Кузнецов провел тренировку с «Металлургом».

© Sports.ru

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард может подписать контракт с магнитогорским клубом. Отмечалось, что на 1 октября запланирован медосмотр игрока.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».