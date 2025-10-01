Нападающий Броссо поделился мнением проблемах со светом на игре «Динамо»

Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
Девин Броссо поделился мнением проблемах со светом на игре «Динамо».
Матч FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3) начался с задержкой на 10-12 минут. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки.
– Матч с «Нефтехимиком» долго не начинался, были проблемы со светом. Это впервые в вашей карьере?
– Да, в первый раз встретился с таким. Но эта ситуация не может быть оправданием плохому началу матча со стороны нашей команды.
– В матче с «Адмиралом» вы помогли «Динамо» уйти от поражения, забросив шайбу за две секунды до конца. Сейчас тоже были на площадке в самой концовке встречи. А во втором периоде выходили один на один с вратарем, не показалось, что там мог быть штрафной бросок?
– В конце концов, это все равно была упущенная мной возможность. Штрафной бросок или удаление – не столь важно, обидно, что мы не реализовываем такие шансы, это могло бы здорово помочь команде, – сказал форвард «Динамо» Девин Броссо.
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Олисе. «Бавария» хочет продлить контракт с вингером до 2031 года с повышением зарплаты
Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Р-Спорт»)
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Олисе. «Бавария» хочет продлить контракт с вингером до 2031 года с повышением зарплаты
Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Р-Спорт»)