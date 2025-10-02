«Флорида» подписала контракт с защитником Микколой

«Флорида» подписала контракт с Нико Микколой.

Новое соглашение с 29-летним финном рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 5 млн долларов.

Защитник провел в составе «Пантерс» два сезона. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 22 (6+16) очка за 76 игр при полезности «плюс 12», а также добавил 6 (3+3) баллов в 22 матчах плей-офф.

Действующий договор Микколы со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 2,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.