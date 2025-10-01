Стяг Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед игрой «Автомобилист» — «Амур» под своды «УГМК-Арены» подняли стяг легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка.

Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он почётный гражданин Екатеринбурга. В городе в его честь назван ледовый комплекс «Дацюк-арена». В активе Павла золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

В ноябре 2024 года Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ.