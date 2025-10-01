Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал переход Кузнецова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что нападающий Евгений Кузнецов добавит вариативности атаке магнитогорского клуба.

В среду «Металлург» объявил о переходе 33‑летнего форварда, контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона‑2025/26.

— То, что обсуждали буквально все в российском хоккейном сообществе в последние дни, случилось — «Металлург» подписал контракт с Евгением Кузнецовым. Не думаю, что он нуждается в представлении. Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли. Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим у него запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок высокого уровня и больших задач. Уверен, что Андрей Владимирович (Разин, главный тренер «Металлурга») знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за «Металлург». От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен, — приводит слова Бирюкова пресс‑служба «Металлурга».

Кузнецов в сезоне‑2024/25 сыграл 45 матчей за петербургский СКА и набрал 40 очков (13 шайб и 27 результативных передач). Ранее форвард выступал в КХЛ за челябинский «Трактор». Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз».

