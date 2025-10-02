Ассист Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Ворота «Сан-Хосе» в этой игре защищал российский голкипер Ярослав Аскаров, на счету которого 20 отражённых бросков в створ из 23 (86,96%). На счету нападающего «Анахайма» Павла Минтюкова ассист в эпизоде с голом белоруса Егора Сидорова в пустые ворота.