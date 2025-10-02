«Вашингтон» выставил Тринеева на драфт отказов, «Колорадо» – Гущина. Форвардов хотят отправить в АХЛ
«Вашингтон» и «Колорадо» выставили российских игроков на драфт отказов.
Процедура необходима для отправки хоккеистов в АХЛ.
«Кэпиталс» выставили на драфт отказов Богдана Тринеева. В прошлом регулярном чемпионате АХЛ 23-летний форвард набрал 22 (14+8) очка за 62 игры, в плей-офф – 5+2 в 8 матчах.
«Эвеланш» проделали то же самое с Даниилом Гущиным. 23-летний нападающий провел 12 игр за «Сан-Хосе» в прошлой регулярке НХЛ и сделал одну передачу. В АХЛ у него 60 матчей и 52 (29+23) балла.
Оба игрока находятся на двусторонних контрактах, которые действуют до конца сезона-2025/26.
