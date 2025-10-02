В прошедшем сентябре КХЛ показала рекордную среднюю посещаемость

В прошедшем сентябре Континентальная хоккейная лига показала рекордную среднюю посещаемость. В прошедшем месяце в среднем матчи команд посетили 8082 болельщика, что является рекордом в истории лиги для сентября. Об этом сообщил телеграм-канал КХЛ.

© Чемпионат.com

По заполняемости арен прошедший сентябрь стал вторым в истории КХЛ. На матчи лиги заполняемость арен в прошедшем месяце составила 80%.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.