Защитник «Ак Барса» может пропустить до 6 месяцев из-за травмы

Яруллин может пропустить до 6 месяцев из-за травмы. Защитник «Ак Барса» не сыграет в этом регулярном чемпионате («Бизнес Online»)
Альберт Яруллин может пропустить до 6 месяцев из-за травмы.
Ранее защитник «Ак Барса» был помещен в список травмированных из-за травмы нижней части тела.
По информации «Бизнес Online», Яруллин с большой долей вероятности больше не сыграет в нынешнем FONBET чемпионате КХЛ. При благополучном исходе он восстановится только к старту плей-офф.
В текущем сезоне 32-летний защитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 2».
