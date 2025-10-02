Сборная мира КХЛ не сыграет на Кубке Первого канала

Сборная мира Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не примет участия в розыгрыше Кубка Первого канала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Решение принято совместно с Федерацией хоккея России.

Сборная мира КХЛ в 2024 году впервые участвовала в Кубке Первого канала. В нее вошли иностранные игроки, выступающие за клубы Континентальной хоккейной лиги. Коллектив занял третье место по итогам турнира. Единственную победу сборная мира КХЛ одержала над командой Казахстана (3:1).

Кубок первого канала в 2025 году пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Действующим победителем турнира является команда "Россия 25". В 2024 году в нем также участвовали сборные Белоруссии и Казахстана.