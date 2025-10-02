Агент Кузнецова высказался о контракте с «Металлургом»

Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были, но он принял такое решение»
Агент Евгения Кузнецова заявил, что игроку стоило уезжать в НХЛ.
Вчера 33-летний форвард подписал контракт на год с «Металлургом».
«Я до сих пор уверен, что ему надо было уезжать в НХЛ, и варианты были, но он принял такое решение. Смотря с той стороны, что все ведущие лучшие игроки должны играть в России, это хорошо. Топовый игрок остался в КХЛ. Я уверен, что Кузнецов не сказал своего последнего слова в НХЛ. и переговоры с клубами лиги подтверждали это. Интерес был и надо просто было подождать чуть-чуть. Но Евгений принял такое решение, это его право, а мое дело было просто довести ситуацию до конца», – сказал Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова.
