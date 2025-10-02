«Металлург» отправился на выезд без Кузнецова

Пресс-служба «Металлурга» опубликовала список игроков, которые отправились на выездные матчи с ЦСКА (3 октября), «Спартаком» (5 октября) и «Торпедо» (7 октября).

© Чемпионат.com

В составе команды нет новичка форварда Евгения Кузнецова.

Состав «Металлурга» на выездную серию:

вратари: Илья Набоков, Василий Павлинский, Александр Смолин;

защитники: Алексей Маклюков, Артём Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Робин Пресс, Александр Сиряцкий, Макар Хабаров, Егор Яковлев;

нападающие: Дерек Барак, Даниил Вовченко, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Роман Канцеров, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский, Михаил Фёдоров.

Напомним, Кузнецов пополнил состав уральского клуба накануне, 1 октября.