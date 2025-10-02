Генменеджер «Сибири» ответил на вопрос о новом главном тренере команды

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов высказался о кандидатуре нового главного тренера команды после увольнения Вадима Епанчинцева.

— Кто будет исполняющим обязанности главного тренера команды?

— Думаю, завтра вы всё узнаете, появится информация.

— Ожидаются ли в клубе ещё изменения?

— На данный момент будет смена главного тренера. Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. После этого, может быть, будут ещё какие-то изменения, – сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в конференции «Восток», имея в активе восемь очков, четыре победы и шесть поражений.