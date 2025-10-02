Вячеслав Буцаев станет новым главным тренером «Сибири»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Сибири» будет назначен Вячеслав Буцаев. Ранее руководство новосибирского клуба расторгло контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым из-за неудовлетворительных результатов.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в конференции «Восток», имея в активе восемь очков, четыре победы и шесть поражений.

Предыдущим местом работы Буцаева был астанинский «Барыс», который специалист возглавил по ходу прошлого сезона и проработал в клубе менее месяца. Буцаев в КХЛ возглавлял ЦСКА, «Сочи», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и астанинский «Барыс».