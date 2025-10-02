Агент Самонова ответил, планирует ли вратарь покидать «Салават Юлаев»

«Не хотим бежать с тонущего корабля». Агент Самонова заявил, что вратарь не планирует покидать «Салават Юлаев»
Вратарь Александр Самонов не планирует покидать «Салават Юлаев», несмотря на финансовые проблемы уфимского клуба, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Александр Черных.
Ранее генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов сообщил о финансовых проблемах клуба, из‑за чего команду покинули нападающие Джошуа Ливо и Александр Хмелевский. Самонов в сезона‑2025/26 провел восемь матчей и одержал две победы.
— У «Салавата» большие проблемы с финансированием. Может ли Самонов продолжить карьеру в другой команде?
— На данный момент я такую вероятность исключаю. Когда появилась информация, что Александра могут обменять, мне позвонил один из руководителей менеджмента «Салавата» и сказал: «Саш, не переживай, мы этого делать не будем». На что я ответил, что мы не хотим бежать с тонущего корабля. С другой стороны, у Александра заканчивается контракт. Надеюсь, что у «Салавата» все наладится и клуб на полученную компенсацию сможет усилиться, чтобы показывать достойный результат, — сказал Черных «Матч ТВ».
«Салават Юлаев» в девяти матчах набрал шесть очков, команда Виктора Козлова занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В воскресенье уфимцы примут «Сочи».
Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Не хотим бежать с тонущего корабля». Агент Самонова заявил, что вратарь не планирует покидать «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» не допускал критических просрочек в выплатах хоккеистам в этом сезоне — агент
«Главное, чтобы она хотела этого возвращения». Роднина прокомментировала возобновление карьеры Валиевой
«Не хотим бежать с тонущего корабля». Агент Самонова заявил, что вратарь не планирует покидать «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» не допускал критических просрочек в выплатах хоккеистам в этом сезоне — агент
«Главное, чтобы она хотела этого возвращения». Роднина прокомментировала возобновление карьеры Валиевой