Агент Самонова ответил, планирует ли вратарь покидать «Салават Юлаев»

Вратарь Александр Самонов не планирует покидать «Салават Юлаев», несмотря на финансовые проблемы уфимского клуба, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Александр Черных.

© Матч ТВ

Ранее генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов сообщил о финансовых проблемах клуба, из‑за чего команду покинули нападающие Джошуа Ливо и Александр Хмелевский. Самонов в сезона‑2025/26 провел восемь матчей и одержал две победы.

— У «Салавата» большие проблемы с финансированием. Может ли Самонов продолжить карьеру в другой команде?

— На данный момент я такую вероятность исключаю. Когда появилась информация, что Александра могут обменять, мне позвонил один из руководителей менеджмента «Салавата» и сказал: «Саш, не переживай, мы этого делать не будем». На что я ответил, что мы не хотим бежать с тонущего корабля. С другой стороны, у Александра заканчивается контракт. Надеюсь, что у «Салавата» все наладится и клуб на полученную компенсацию сможет усилиться, чтобы показывать достойный результат, — сказал Черных «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» в девяти матчах набрал шесть очков, команда Виктора Козлова занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В воскресенье уфимцы примут «Сочи».

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.