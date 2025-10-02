Епанчинцев об отставке из «Сибири»: «Было видно, к чему идет – руководство не общалось со мной недели две. Состав поменялся, не хватило времени сыграться»
Вадим Епанчинцев прокомментировал увольнение из «Сибири».
Главный тренер покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.
– Вам удалось попрощаться с командой? Дали такой шанс?
– Пока нет. Но думаю, завтра‑послезавтра я увижусь с ребятами.
– Почему у «Сибири» получился такой старт чемпионата? Еще и травма вратаря Антона Красоткина повлияла – он не играл с 24 сентября.
– Думаю, процентов на 70 из‑за этого. Были не очень матчи, но где‑то Красоткин помогал. Были хорошие матчи, но его напарник Луи Доминге не выручал. Можно и так сказать. Начало сезона, пришли новые хоккеисты, которым все равно нужно время, чтобы сыграться. Невозможно выйти и хорошо сыграть с листа.
В прошлом сезоне у нас было хорошее большинство, мы шли первыми в лиге (26,9%). Но теперь состав поменялся, и мы идем вторыми с конца по большинству (9,7%). Впрочем, нужно время, чтобы произошел качественный рост. Но времени не хватило. Только один месяц прошел со старта сезона.
– Правда, что руководство «Сибири» поставило вам условие: если не победите «Салават Юлаев» (матч закончился 2:5), то будет отставка?
– Мне абсолютно ничего такого не говорили. Вообще руководство клуба не общалось со мной недели две. Было видно, к чему идет дело.
– Какие дальнейшие планы?
– Через несколько дней полечу в Москву. Открыт к новым предложениям. Такова наша работа – любого тренера в любой момент могут уволить.
Если позволите, я хотел бы еще раз поддержать игроков «Сибири». Ребята, верьте в себя, и у вас все получится. И отдельное спасибо болельщикам. Они в Новосибирске замечательные, и всегда поддерживают команду.
Это лучшие болельщики, которых только можно увидеть, – сказал бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
