Вадим Епанчинцев прокомментировал увольнение из «Сибири».

Главный тренер покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

– Вам удалось попрощаться с командой? Дали такой шанс?

– Пока нет. Но думаю, завтра‑послезавтра я увижусь с ребятами.

– Почему у «Сибири» получился такой старт чемпионата? Еще и травма вратаря Антона Красоткина повлияла – он не играл с 24 сентября.

– Думаю, процентов на 70 из‑за этого. Были не очень матчи, но где‑то Красоткин помогал. Были хорошие матчи, но его напарник Луи Доминге не выручал. Можно и так сказать. Начало сезона, пришли новые хоккеисты, которым все равно нужно время, чтобы сыграться. Невозможно выйти и хорошо сыграть с листа.

В прошлом сезоне у нас было хорошее большинство, мы шли первыми в лиге (26,9%). Но теперь состав поменялся, и мы идем вторыми с конца по большинству (9,7%). Впрочем, нужно время, чтобы произошел качественный рост. Но времени не хватило. Только один месяц прошел со старта сезона.

– Правда, что руководство «Сибири» поставило вам условие: если не победите «Салават Юлаев» (матч закончился 2:5), то будет отставка?

– Мне абсолютно ничего такого не говорили. Вообще руководство клуба не общалось со мной недели две. Было видно, к чему идет дело.

– Какие дальнейшие планы?

– Через несколько дней полечу в Москву. Открыт к новым предложениям. Такова наша работа – любого тренера в любой момент могут уволить.

Если позволите, я хотел бы еще раз поддержать игроков «Сибири». Ребята, верьте в себя, и у вас все получится. И отдельное спасибо болельщикам. Они в Новосибирске замечательные, и всегда поддерживают команду.

Это лучшие болельщики, которых только можно увидеть, – сказал бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.