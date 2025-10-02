Экс-игрок КХЛ задержан в Финляндии

Бывший защитник минского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Йере Каралахти задержан в Хельсинки по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

По информации окружного суда, хоккеист подозревается в преступлении, совершенном в Хельсинки. Обвинения по делу должны быть предъявлены до 15 января 2026 года. Полиция продолжает расследование.

Адвокат спортсмена Микко Рууттунен не уточнил причину предполагаемого преступления, сам Каралахти отрицает свою вину.

Ранее Каралахти был осужден за преступления, связанные с наркотиками. В июле 2007 года суд признал его виновным в приобретении в Эстонии амфетамина на €10 тыс., он был приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно.

Каралахти 50 лет, в КХЛ в 2011-2013 годах он провел 125 матчей, забросив 10 шайб и сделав 26 результативных передач. Также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Лос-Анджелес" и "Нэшвилл". Со сборной Финляндии завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионатах мира.