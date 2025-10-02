«Контракта, как я понимаю, на столе не было»: хоккейный функционер об интересе НХЛ к Кузнецову

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о сообщениях относительно интереса клубов НХЛ к нападающему Евгению Кузнецову. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

«Может, и восемь клубов им интересовались. Одно дело, когда на столе лежит контракт и ручка – вот это я понимаю как заинтересованность! А когда пишут, что клуб такой-то интересовался, ну хорошо, интересовался: «Как здоровье? Как семья? Как дети?» Вот это и есть интерес. Тут вопрос в степени интереса. Контракта, как я понимаю, на столе не было», — прокомментировал Вайсфельд.

Функционер также добавил: «Я далек от мыслей что-то советовать Кузнецову в «Металлурге». Единственное, что могу пожелать ему, – удачи, чтобы у него все сложилось, чтобы сезон прошел без травм, чтобы он отыграл весь сезон и подтвердил свой уровень».

33-летний нападающий перешел в «Металлург» после выступления за петербургский СКА, где в прошлом сезоне из-за травм провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 результативных очков. Прежде стало известно, что восемь клубов НХЛ рассматривали возможность подписания контракта с российским форвардом в межсезонье.