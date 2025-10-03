Овечкин не набрал очков в своем дебютном предсезонном матче

«Вашингтон» с российским капитаном Александром Овечкиным в составе проиграл «Бостону» (1:3) в предсезонном матче НХЛ.

40‑летний россиянин проводил дебютный матч сезона после восстановления от травмы. Он отыграл 21 минуту, отметился одним броском по воротам и закончил встречу с показателем полезности «-2».

Также в составе «Кэпиталз» сыграл форвард Иван Мирошниченко, у «Бостона» — российские нападающие Марат Хуснутдинов и Георгий Меркулов. Никто из них очков не набрал.

В составе «Бостона» дубль оформил Бретт Харрисон, еще один гол на счету Райли Тафта, единственная шайба «Вашингтона» у Райна Леонарда.

4 октября «Вашингтон» проведет еще один контрольный матч против «Коламбуса».