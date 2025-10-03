Тренер «Локомотива» дал прогноз на сегодняшний матч с «Авангардом»

Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
Дмитрий Рябыкин высказался о матче «Локомотива» с «Авангардом».
Игра состоится сегодня, 3 октября.
– Согласны с оценками экспертов, который называют матч лидеров конференций «Авангарда» и «Локомотива» центральным не только на неделе, но и в месяце?
– Помнится, в сентябре центральной называли нашу встречу с ЦСКА, а также Кубок открытия с «Трактором». Но у Боба Хартли, у тренерского штаба «Локомотива» нет такого отношения к этим играм. Да, они очень важные, но не ключевые.
Наша задача – идти шаг за шагом по чемпионату и завоевать максимально возможный «посев» в главном турнире года – розыгрыше Кубка Гагарина.
– То есть специальной подготовки к «Авангарду» не будет?
– Мы находимся на выездной серии, маршрут Минск – Астана – Омск – не самый короткий, который не оставляет времени на специальные тренировки. Готовимся к обычной игре, разбираем соперника, понимаем, что это лидер Восточной конференции, команда на ходу.
– Перед матчем с ЦСКА вы сказали, что решающим фактором будет скорость – и разгромили соперника. Какой фактор станет ключевым теперь?
– Встретятся две команды, которые играют в агрессивный хоккей, в давление. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры. Не случайно, именно «Локомотив» и «Авангард» – лидеры чемпионата по заброшенным шайбам.
Да, у «Авангарда» есть небольшой бонус – команда находится дома, есть время для более детальной подготовки. Но свои козыри есть и у нас.
– Для вас, как одного из лучших защитников в истории «Авангарда» и обладателя Кубка Гагарина в роли тренера этого клуба, игра будет принципиальной?
– Люблю и ценю Омск, но никакого принципа не вижу. Скорее он есть у соперника, все-таки именно «Локомотиву» он уступил в последнем плей-офф в овертайме седьмого матча, – сказал экс-тренер «Авангарда», а ныне тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.
