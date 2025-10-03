КХЛ назвала лучшие хоккейные школы

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших ДЮСШ и тренеров сезона‑2024/25 в рамках реализации своей программы по стимулирующим выплатам.

Список лучших хоккейных школ возглавили челябинский «Трактор» (297,85 балла), ярославский «Локомотив» (268,70) и московский ЦСКА (265,59). Также в топ‑10 включены магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», московское «Динамо», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», московские «Белые Медведи» и уфимский «Салават Юлаев».

В рейтинге лучших тренеров верхнюю строчку с 60,44 баллами занял Геннадий Курдин, воспитанниками которого являются игроки московского «Динамо» Никита Гусев и Игорь Ожиганов. Вторым стал Сергей Суярков (49,76), он работал, в частности, с Александром Шаровым, Сергеем Толчинским и Николаем Голдобиным.

Размер премии тренеров варьируется в зависимости от места в рейтинге — за первое место тренер получит 1 млн рублей, за десятое — 300 тысяч рублей, тренеры, занявшие места с 51 по 100 — 100 тысяч рублей. Тренеры будут претендовать на премии, пока их воспитанники выступают в клубах КХЛ.

Программа стимулирования детско‑юношеских тренеров и школ была утверждена Советом директоров КХЛ в сентябре 2023 года.