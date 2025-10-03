Ротенберг отреагировал на флэшмоб болельщиков «Сибири»

Первый вице‑президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сказал «Матч ТВ», что благодарен новосибирским болельщикам за их активность.

2 октября «Сибирь» отправила в отставку с поста главного тренера Вадима Епанчинцева, после чего сотни новосибирских болельщиков пришли в Telegram‑канал к Ротенбергу и в комментариях призывали его возглавить «Сибирь». В пятницу «Сибирь» объявила, что новым главным тренером стал Вячеслав Буцаев.

В прошлом сезоне Ротенберг работал главным тренером СКА (Санкт‑Петербург).

— Я хотел бы через «Матч ТВ» поблагодарить болельщиков «Сибири» за активность. Спасибо, это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу. Но главное — это всегда команда! Одно скажу точно — мы обязательно увидимся уже в этом году в Новосибирске, где сборная России проведет в декабре международный турнир с участием сборных Белоруссии и Казахстана. Помимо матчей, у нас будет обширная программа хоккейного праздника: турнир в формате «3 на 3» с нашими сборными, детский международный турнир, соревнование по следж‑хоккею и мастер‑класс для детей во дворе от игроков и тренеров нашей сборной. Приходите на большой хоккей, я буду рад всех видеть! — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

