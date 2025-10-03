«Эдмонтон» продлил контракт с Кноблаухом на 3 года. Тренер вывел клуб в финал Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд
«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с тренером Крисом Кноблаухом.
Новое соглашение «Ойлерс» с главным тренером рассчитано на 3 года – до конца сезона-2028/29.
Действующее соглашение 47-летнего Криса Кноблауха рассчитано до конца сезона-2025/26.
Кноблаух возглавил «Эдмонтон» в ноябре 2023 года, сменив Джея Вудкрофта на посту главного тренера. Под его руководством клуб одержал 46 побед в 69 последних матчах сезона-2023/24 и вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Флориде» в 7 играх.
В первом полноценном сезоне при Кноблаухе клуб занял 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 48 победами в регулярке-2024/25 и снова дошел до финала Кубка Стэнли, где в 6 матчах уступил «Пантерс».
