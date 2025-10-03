«Северсталь» победила «Торпедо» в матче с восемью шайбами

Сегодня, 3 октября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 5:3.

© Пресс-служба IIHF

В составе «Торпедо» отличились Алексей Кручинин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов, Кирилл Пилипенко, Григорий Ващенко, Михаил Ильин и Иван Подшивалов.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 17 матчей, в которых набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 12 очками после 11 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.