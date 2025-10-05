"Вашингтон" Овечкина со счетом 2:1 обыграл "Коламбус"

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Вашингтон» отличились Деклан Чисхольм и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за гостей забросил Мэтью Оливье. Отметим, что за «Коламбус» сыграли сразу четверо россиян – защитник Иван Проворов и нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Они не отметились результативными действиями.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.