"Флорида" и "Тампа-Бэй" устроили побоище во время предсезонного матча

Хоккеисты "Флориды" и "Тампы-Бэй" набрали 322 минуты штрафного времени в предсезонном матче, устроив массовую драку.

Встреча завершилась победой "Флориды" с разгромным счетом 7:0. Но зрители запомнят не голы и красивые комбинации, а драки, которые устроили команды.

Всего за матч арбитры выписали более 60 штрафов, по итогам потасовок 13 игроков получили штрафы до конца матча. Штрафные боксы были переполнены из-за большого количества находившихся там игроков.

Ранее эти команды уже отметились дракой в матче, который прошел 3 октября. Тогда было выписано "всего" 186 штрафных минут.