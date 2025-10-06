Россиянина назвали главным претендентом на приз лучшему новичку НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку по итогам сезона. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Демидов может забивать своим броском, участвовать в комбинациях и обыгрывать один в один. Так что в нападении он представляет не двойную, а тройную угрозу», — заявил Кристер Рокстром, являвшийся скаутом «Канадиенс» по европейскому рынку с 2010 по 2025 год.

Сайт НХЛ устроил голосование среди 15 экспертов. 14 из них назвали фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» Демидова.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан весной прошлого года. 19-летний форвард может претендовать на «Колдер Трофи», так как прошлый сезон не был полным для него. Нынешний регулярный чемпионат НХЛ стартует 8 октября.