Талант из Ярославля снова отправился в аренду. Большое интервью с Лихачевым

«Локомотив» славится своей школой, вероятно, сильнейшей в стране. Талантов высокого класса в Ярославле так много, что далеко не всем находится место в первой команде, даже если сами по себе хоккеисты демонстрируют отличный хоккей. Кого-то приходится отпускать, но есть и те, от кого ждут прорыва до последнего. Их Юрий Яковлев отправляет в краткосрочные аренды, ожидая что перспективные игроки выйдут на необходимый уровень в клубах рангом пониже.

В полной мере эту историю прочувствовал на себе Ярослав Лихачёв. 24-летний нападающий провёл всего один полный сезон за «Локомотив». Его не видел в составе Игорь Никитин, из-за чего набираться опыта приходилось сначала в «Амуре», а затем в «Куньлуне». Впрочем, и при Бобе Хартли полноценного шанса Лихачёв не получил – он вновь едет в Хабаровск, сыграв всего два матча за Ярославль.

В интервью «Чемпионату» Ярослав рассказал о своих эмоциях от возвращения в «Амур», отношениях с руководством родного клуба и тренерами «Локомотива», а также об опыте игры под руководством Михаила Кравца в Мытищах.

– Какие у вас эмоции от возвращения в «Амур»?

– Хорошие впечатления, соскучился уже по хоккею. Месяц не играл, провёл сейчас две первые игры в сезоне за «Амур», пока вливаюсь в команду, пытаюсь прочувствовать игровой ритм.

– Как появился вариант с арендой в Хабаровск? Инициатива была скорее с вашей стороны или поступило такое предложение от «Локомотива»?

– И команда мной интересовалась, имею в виду «Амур», и у меня была заинтересованность. Я хотел ехать именно в Хабаровск.

– Как при этом строился диалог с Ярославлем?

– Я хотел играть в хоккей, но много матчей пропускал, не попадал в состав. Задал вопрос своим агентам, есть ли какие-то варианты, могу ли куда-нибудь уехать, чтобы банально играть. Они стали изучать рынок.

– Как у вас строилось общение с Бобом Хартли? Вы нашли взаимопонимание? Он вам объяснял, что именно идёт не так?

– Мы общались с Бобом, он подсказывал, я многое у него подсмотрел, научился. Боб – очень хороший, опытный специалист. Просто так сложилось.

– У вас была успешная предсезонка, однако в самом сезоне игра не пошла. Сами понимаете, что случилось?

– И предсезонка была хорошая, и в Кубке Открытия сыграл, провёл в целом неплохой матч… Не знаю, трудно сказать, тренерам виднее. Меня в составе не видели.

– То есть вам ведь, по сути, не дали и сыграть в этом «Локомотиве», полноценно проявить себя? Всего два матча за месяц.

– Полноценно один. И ещё пару смен буквально провёл во второй игре.

– Возможно, что-то не шло во время тренировочного процесса? Не вписывались в игровую модель Хартли?

– Опять же, не знаю. Это видение тренерского штаба – все вопросы, соответственно, к нему.

– Вас не в первый раз отправляют в аренду из «Локомотива». Видите в этом какую-то тенденцию?

– Благодарен им, что отправляют играть, дают шанс проявить себя. За это могу только спасибо сказать.

– Не было мысли в таком случае уже разорвать все связи с Ярославлем? Попробовать себя полноценно в другой команде?

– Это не совсем моё решение, не моя инициатива. В «Локомотиве» решили нужным так сделать, держать меня. Возможно, буду им нужен в будущем, рассчитывают на перспективу.

– В прошлом сезоне вы провели неплохой отрезок в аренде в «Куньлуне». Как его оцените?

– Хороший опыт, приятный тренерский штаб, остались хорошие отношения с Михаилом Кравцом, нашли взаимопонимание. Он очень мне помог, понравился прошлый сезон в плане доверия, возможности играть. Михаил Григорьевич многое мне дал.

– «Куньлунь» – необычная, интернациональная команда. Как находили контакт с партнёрами по команде?

– Я играл три года в Канаде, поэтому английский язык знаю очень хорошо, мог спокойно общаться со всеми, в этом плане никаких проблем. Коллектив был дружный, общались все со всеми, при этом больше общения было всё равно между русскими ребятами, друг с другом.

– В прошлом году вы играли в Мытищах и не особо претендовали на высокие места. Чувствовалась безнадёга?

– Нет, мы боролись за плей-офф, у нас были шансы. Играли неплохо.

– И всё-таки средняя посещаемость в 1000 с небольшим зрителей говорит о многом…

– Мы играли в свой хоккей, вполне симпатичный. Обыгрывали в том числе и топовые команды. Возможно, время было не самое удобное, люди на работе, не успевали дойти до арены. Доехать до Мытищ.

– Удивлены, что команда переехала в Санкт-Петербург на «СКА Арену»?

– Они могут себе это позволить, почему нет? Рад за клуб, интересный проект.

– Остались тёплые воспоминания о предыдущем опыте выступлений за «Амур»? Это же был ваш прорывной год – лучшая статистика, вызов в сборную, на Матч звёзд КХЛ…

– Да, конечно. Позитивный опыт был, да и, повторюсь, я сам был настроен играть именно в Хабаровске. Считаю, что способен помочь команде, получить опыт, игровую практику. Были ранее здесь хорошие времена, неплохой результат, хотелось бы повторить, а может быть, и улучшить.

– С тренерским штабом уже нашли общий язык? Понимание, что от вас требуется?

– Вполне, но пока была только вторая игра, ещё вливаюсь. Надо войти в игровой ритм, всё-таки тренироваться и бегать челноки – это одно, а играть – совсем другое. Поэтому тренеры помогают, подсказывают. Всему своё время.

– Вам для личного успеха нужно в первую очередь доверие тренерского штаба? Избыток игрового времени, первые звенья, большинство…

– Я думаю, что для любого игрока это важно. Но ты должен доказывать своей игрой, каждым своим моментом на льду, что тебе можно и нужно доверять.

– И всё-таки в «Локомотиве» в третьем-четвёртом звеньях наверняка было сложнее показать свои лучшие хоккейные качества…

– Я бы не сказал, что это было серьёзным препятствием. В «Локомотиве» дают всем играть плюс-минус. Большинство-меньшинство влияет на игровое время, но ты можешь забивать и в первом звене, и в четвёртом, точно так же и блокировать броски на себя нужно как в четвёртом звене, так и в первом.

– Насколько строгой ощущалась изнутри система Игоря Никитина? Справедлива мысль, что не прощались ошибки?

– Это слаженная система, строгая, но она в итоге привела к результату – чемпионству. Ребята за три с лишним года с Игорем Валерьевичем выучили всё до ниточки, и каждый знал своё дело.

– Как у вас складывались отношения с Игорем Никитиным? Что он вам дал в хоккейном плане?

– За счёт психологии помог понять, что такое самоотдача, правильная игра в обороне.

– Согласно регламенту, вы не стали чемпионом КХЛ?

– Обладателем Кубка Гагарина нет, я не стал.

– И всё-таки с какими эмоциями следили за плей-офф?

– С положительными. Ребята реально заслужили этот Кубок. И это был лучший момент. Мне кажется, если бы не победа в этом году, то дальше таким костяком было бы уже сложно, момент мог быть упущен. Очень важная победа, всё так сложилось.

Важно было выиграть в том числе и для той Небесной команды. Так что порадовался за пацанов, некоторым написал, поздравил. Игорю Валерьевичу тоже написал, поздравил. Много близких мне людей в команде.

– Летнее решение Игоря Никитина перейти в ЦСКА вы поняли?

– Для себя я понял его мотивацию и логику.

– Внутри команды не было обиды на тренера?

– За всех не скажу, а я с ним кубок вместе всё-таки не поднимал, мы не были так близки. Но логику в его словах я вижу. Он сделал что мог, достиг результата, а новый вызов – это всегда интересно.

– Для вас новый вызов сейчас – игра за «Амур»?

– В том числе. Настрой боевой.

– Главная трудность в игре за дальневосточные команды – перелёты. Прошлый опыт уже научил как с ними справляться?

– Проблем нет, я хорошо сплю. Могу надуть матрас и уснуть в любом состоянии и месте.

– Во время долгого перелёта предпочитаете выспаться?

– Без разницы, можно как до, так и во время полёта поспать. Главное – соблюдать режим. Если не спать, то тоже знаю, чем себя занять. Почитать книгу, посмотреть сериал. Полезно провожу время.

– Старт сезона для «Амура» вышел не самым удачным. Видите шансы в борьбе за плей-офф?

– Разумеется, всё только начинается. Плей-офф – это только первый шаг, главное – попасть, а дальше шаг за шагом будем наращивать обороты. Задачи, как всегда, только максимальные.

– В команде вас приняли хорошо?

– Многих ребят уже знал, с некоторыми познакомился сейчас в процессе. Саня Гальченюк написал мне сразу, как я прилетел в Хабаровск, поприветствовал меня. Всё хорошо, коллектив приятный.

– Лидер команды – капитан Александр Гальченюк?

– Думаю, да. На самом деле, у нас сильный коллектив, я здесь меньше недели, но каждый человек вкладывает какой-то свой кирпичик в общее эмоциональное состояние команды. Каждый может сказать что-то, сделать, показать или объяснить. Равнодушных нет.