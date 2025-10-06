Двое россиян вошли в топ-10 хоккеистов НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг 10 лучших действующих игроков, в который вошли два российских хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг» — вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

© Чемпионат.com

Полный рейтинг топ-10 действующих игроков НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). 2. Натан Маккиннон («Колорадо»). 3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). 4. Кейл Макар («Колорадо»). 5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). 6. Александр Барков («Флорида»). 7. Сидни Кросби («Питтсбург»). 8. Коннор Хеллебайк («Виннипег»). 9. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»). 10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

В топ-50 из россиян попали Кирилл Капризов (12), Игорь Шестёркин (26), Артемий Панарин (27), Сергей Бобровский (36), Александр Овечкин (50).