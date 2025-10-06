Опубликован рейтинг тренеров КХЛ

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лидер, но его догоняют канадцы, Ларионов — почти последний
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
Место | Тренер | Клуб
1 (8) — Андрей Разин — «Металлург»
2 (6) — Ги Буше — «Авангард»
3 (3) — Жерар Галлан — «Шанхайские Драконы»
4 (6) — Боб Хартли — «Локомотив»
5 (17) — Алексей Кудашов — «Динамо М»
6 (11) — Николай Заварухин — «Автомобилист»
7 (2) — Алексей Исаков — «Торпедо»
8 (7) — Игорь Гришин — «Нефтехимик»
9 (10) — Игорь Никитин — ЦСКА
10 (13) — Андрей Козырев — «Северсталь»
11 (7) — Дмитрий Квартальнов — «Динамо Мн»
12 (14) — Леонид Тамбиев — «Адмирал»
13 (12) — Алексей Жамнов — «Спартак»
14 (5) — Бенуа Гру — «Трактор»
15 (18) — Виктор Козлов — «Салават Юлаев»
16 (16) — Вячеслав Буцаев — «Сибирь»
17 (22) — Зинэтула Билялетдинов — «Ак Барс»
18 (9) — Михаил Кравец — «Барыс»
19 (19) — Владимир Крikunov — ХК «Сочи»
20 (15) — Павел Десятков — «Лада»
21 (16) — Игорь Ларионов — СКА
22 (14) — Александр Галченюк — «Амур»