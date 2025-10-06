Опубликован рейтинг тренеров КХЛ

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место | Тренер | Клуб

1 (8) — Андрей Разин — «Металлург»

2 (6) — Ги Буше — «Авангард»

3 (3) — Жерар Галлан — «Шанхайские Драконы»

4 (6) — Боб Хартли — «Локомотив»

5 (17) — Алексей Кудашов — «Динамо М»

6 (11) — Николай Заварухин — «Автомобилист»

7 (2) — Алексей Исаков — «Торпедо»

8 (7) — Игорь Гришин — «Нефтехимик»

9 (10) — Игорь Никитин — ЦСКА

10 (13) — Андрей Козырев — «Северсталь»

11 (7) — Дмитрий Квартальнов — «Динамо Мн»

12 (14) — Леонид Тамбиев — «Адмирал»

13 (12) — Алексей Жамнов — «Спартак»

14 (5) — Бенуа Гру — «Трактор»

15 (18) — Виктор Козлов — «Салават Юлаев»

16 (16) — Вячеслав Буцаев — «Сибирь»

17 (22) — Зинэтула Билялетдинов — «Ак Барс»

18 (9) — Михаил Кравец — «Барыс»

19 (19) — Владимир Крikunov — ХК «Сочи»

20 (15) — Павел Десятков — «Лада»

21 (16) — Игорь Ларионов — СКА

22 (14) — Александр Галченюк — «Амур»