"Бостон" выведет из обращения номер обладателя Кубка Стэнли Здено Хары

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" выведет из обращения номер, под которым выступал бывший капитан команды словак Здено Хара. Об этом сообщила пресс-служба "Бостона".

Мероприятие пройдет в Бостоне перед домашним матчем регулярного чемпионата против "Сиэтла", который запланирован в ночь на 16 января по московскому времени. Хара станет 13-м игроком "Бостона", номер которого будет выведен из обращения, и первым европейцем.

"Невозможно передать словами эмоции от того, что мой игровой свитер с номером 33 поднимется под своды арены "Бостона", - сказал Хара. - Эта честь превыше всего, что я мог себе представить, когда впервые приехал в Бостон. Я бесконечно благодарен руководству клуба за доверие, всем моим товарищам по команде, бывшим и нынешним, болельщикам, чья страсть и энергия сделали город моим домом, и моей семье, которая сделала все возможное. Этот момент не только мой - он принадлежит всем нам".

Харе 48 лет. Он был выбран на драфте НХЛ под общим 56-м номером клубом "Нью-Йорк Айлендерс" в 1996 году. Позднее защитник выступал в "Оттаве", "Бостоне", "Вашингтоне", шведском "Ферьестаде" и чешском клубе "Лев". В "Бостоне" защитник играл с 2006 по 2020 год и был капитаном команды до перехода в "Вашингтон". В составе "Бостона" он стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. О завершении карьеры Хара объявил в сентябре 2022 года, его последним клубом был "Айлендерс". Сейчас Хара работает консультантом в "Бостоне".

На счету Хары 1 680 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ - рекорд для игроков его амплуа. В них словак набрал 680 очков (209 голов + 471 результативная передача). В Кубке Стэнли Хара провел 200 игр, забросив 18 шайб и сделав 52 ассиста. Словак является шестикратным участником Матча всех звезд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза "Джеймс Норрис Трофи", вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ. В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионата мира (2000, 2012).