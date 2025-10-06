Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Ярош перешел в "Спартак"

Словацкий защитник Кристиан Ярош стал игроком московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ярошу 29 лет, в 2015 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Оттава" под общим 139-м номером. Позднее в Северной Америке защитник выступал за "Оттаву", "Сан-Хосе" и "Нью-Джерси". В КХЛ словак ранее защищал цвета череповецкой "Северстали", омского "Авангарда" и московского ЦСКА, в составе которого в 2023 году выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной Словакии Ярош становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2015).

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 12 матчах. Следующую игру красно-белые проведут 7 октября дома против китайского клуба "Шанхай Дрэгонс".