"Коламбус" отправил Федотова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" отправил российского вратаря Ивана Федотова в аренду в фарм-клуб. Об этом сообщила пресс-служба "Коламбуса".

Игрок начнет сезон за "Кливленд Монстерз" в Американской хоккейной лиге (AHL).

14 сентября Федотов перешел в "Коламбус" в рамках обмена с "Филадельфией". Соглашение вратаря с "Коламбусом" рассчитано до конца сезона-2025/26. "Филадельфия" взамен получила право выбора в шестом раунде драфта 2026 года. 26 сентября "Коламбус" выставил 28-летнего Федотова на драфт отказов.

В мае 2022 года Федотов подписал с "Филадельфией" однолетний контракт, но позднее был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с московским ЦСКА, который покинул 28 марта 2024 года, после чего подписал контракт с "Филадельфией".

В прошлом сезоне Федотов провел 26 матчей в НХЛ. Российский вратарь отразил 88% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 3,15 шайбы за игру.

"Коламбус" начнет сезон гостевым матчем против "Нэшвилла" в ночь на 10 октября по московскому времени.