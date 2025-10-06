Хоккеист Макдэвид подписал новый контракт с "Эдмонтоном"

Канадский нападающий Коннор Макдэвид подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон".

Об этом игрок сообщил на своей странице в X.

"Наше путешествие продолжается", - написал Макдэвид, не приведя деталей нового соглашения.

Макдэвиду 28 лет, он был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. С командой игрок доходил до финала Кубка Стэнли в последних двух сезонах, проиграв оба раза "Флориде". Макдэвид является одним из шести игроков в истории НХЛ, который достиг отметки в 150 очков в сезоне в регулярном чемпионате.