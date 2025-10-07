Нападающий СКА дисквалифицирован на два матча

Нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча. В третьем периоде матча «Локомотив» — СКА нападающий и капитан армейцев Плотников отправил в борт защитника хозяев Андрея Сергеева, за что получил большой и дисциплинарный штраф (5+20).

© Чемпионат.com

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Сергеев только при помощи врачей смог покинуть площадку. Плотников сразу же извинился перед соперником.