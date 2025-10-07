В "Металлурге" ответили на вопрос о зарплате Кузнецова

Нападающий магнитогорского "Металлурга", обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов имеет одну из минимальных заработных плат в клубе. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

"Металлург" объявил о переходе Кузнецова 1 октября. 33-летний форвард подписал контракт до конца сезона.

"Но у него есть рычаги, благодаря которым он может заработать еще больше денег в виде бонусов. Мы все знаем Евгения и надеемся, что он эти деньги заработает", - ответил Бирюков на вопрос, действительно ли у Кузнецова одна из минимальных зарплат.

По словам Бирюкова, остро денежный вопрос при переговорах с хоккеистом не стоял.

"Но у нас была своя позиция, что мы не располагаем такими средствами, которые есть сейчас под потолком зарплат. Опять же, если все хорошо сложится, как я уже сказал, Евгений может заработать", - пояснил он.

Бирюков рассказал, как проходили переговоры с Кузнецовым.

"Вопрос решился буквально неделю назад, до этого никакого общения не было. Просто мы тогда понимали, что Евгений на рынке, потолок зарплат был для нас принципиальным фактором, так как мы не располагаем такими большими деньгами. При этом мы ни с кем не расстались. Я лично с ним долго общался, наш главный тренер тоже с ним долго общался. Мы все взвесили и в такой ситуации приняли решение, что такой человек нам нужен", - сказал спортивный директор.

Последним клубом Кузнецова был петербургский СКА, с которым он по обоюдному согласию расторг контракт в апреле. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кузнецов выступал за "Вашингтон" с 2014 года, вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).