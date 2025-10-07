Терещенко назвал проблемы СКА на старте сезона КХЛ-2025/26

‎Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру СКА в сезоне КХЛ-2025/26.

‎Вчера, 6 октября, армейцы уступили «Локомотиву» со счетом 2:4. На данный петербуржцы не побеждают в 4 матчах подряд.

‎— Как считаете, какие есть проблемы у петербургского клуба?

— Конечно, связано с адаптацией. Игроков хватает, но опять же травмированы Педан и Зайцев: опытные игроки обороны. Оборона и вратари молодые. Я думаю, что нужно немножко потерпеть болельщикам. Подбор игроков очень солидный.

‎В матче с «Локомотивом» сравняли, но потом очень легко пропустили. В принципе, Игорь Ларионов об этом и сказал, что пропускаем легкие шайбы.

‎— СКА сейчас находится вне зоны плей-офф. Проблема ли это на данном этапе чемпионата?

‎— Прошло 12 игр. Конечно, не проблема. «Динамо» московское сейчас седьмое, одна игра и уже третьими будут. Идет работа.

‎— Как вам, в целом, игра армейцев под руководством Ларионова?

‎— В целом, повторюсь про игру оборону. И в «Торпедо» у Игоря Николаевича были большие проблемы с обороной. Вратарь молодой. Дайте время окрепнуть.