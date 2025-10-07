У Овечкина и трех россиян заканчиваются контракты в НХЛ. Кто закончит карьеру в 2026 году?

В ночь с 7 на 8 октября стартует новый сезон НХЛ-2025/26. Грядущий чемпионат обещает много пролитых слез, ведь последний сезон в лучшей лиге мира проведут не просто легенды. Карьеры могут закончить игроки, с которыми хоккей ассоциировался последние 20 лет.

Возможно, эти игроки продолжат выступление в НХЛ. Но и высока вероятность того, что следующий сезон они там уже не проведут.

Александр Овечкин – «Вашингтон Кэпиталз»

Уже несколько лет в разных интервью Овечкин говорит, что не планирует продлевать с «Вашингтон Кэпиталз» контракт, который закончится в 2026 году.

«Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо» (проведу следующий сезон). Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», – заявил Овечкин в марте («СЭ»).

Возможно, какие-то сомнения у 40-летнего хоккеиста еще остаются, но «Вашингтону» уже стоит подумать об организации церемонии прощания. А «Динамо», наоборот, о приеме игрока на родине.

Впрочем, это не значит, что Овечкин будет проводить чемпионат в режиме «прощальных гастролей». Хватает личных рекордов, которые надо бить. Как минимум, нужно превзойти Уэйна Гретцки по числу голов в регулярном чемпионате и плей-офф, чтобы окончательно снять вопрос о лучшем снайпере в истории хоккея. У канадца – 1016 шайб, у Ови – 974.

Да и нынешний «Вашингтон» достаточно силен, чтобы побороться за Кубок Стэнли. Привести молодую команду к еще одному титулу в свой последний сезон – это, как минимум, заявка на голливудский биографический фильм.

Евгений Малкин – «Питтсбург Пингвинз»

Когда мы говорим про последний сезон Овечкина, то подразумеваем его выступление в НХЛ. Российские болельщики еще смогут насладиться его игрой в «Динамо». А вот, для Евгения Малкина регулярный чемпионат 2025/26 может стать вообще завершающим в карьере.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли подчеркивал, что не будет продлевать контракт с «Питтсбург Пингвинз». При этом и на возвращение в родной «Металлург» Евгений смотрит со скепсисом.

В феврале «Джино» дал интервью The Athletic, где сказал, что хочет завершить карьеру в «Питтсбурге». То заявление оскорбило болельщиков «Магнитки», но позже Малкин пояснил:

«Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с «Питтсбургом» до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца. Тогда мне будет 40 лет. И на данный момент, прямо сейчас я чувствую, что в таком возрасте ехать в Магнитогорск… Может получиться так, что я буду занимать чье‑то место. Я не хочу доигрывать, просто катаясь по льду и отбывая номер, напоминая лишь тень Малкина», – приводит слова Евгения «Матч ТВ».

Понять Малкина можно. Он по-прежнему хорош на льду – в прошлом сезоне набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах. Но последние годы форварда мучают травмы, из-за которых он вынужден пропускать игры. Да и «Питтсбург» уже три сезона не попадает в плей-офф. Команде нужна перезагрузка, в которую Малкин не может вписаться в силу возраста. При этом руководство команды уважает титулованного ветерана и не хочет его обменивать.

Двукратный чемпион мира подчеркнул, что, если будет чувствовать в себе силы, то рассмотрит возможность возвращения в «Магнитку». А если это произойдет, то команда с Малкиным и Евгением Кузнецовым будет собирать аншлаги по всей стране.

Сергей Бобровский – «Флорида Пантерз»

К 37 годам Сергей Бобровский не затух, а наоборот, вышел на пик. Он стал одним из ключевых игроков, кто привел «Флориду Пантерз» к двум подряд Кубкам Стэнли. В минувшем победном сезоне Бобровский долго раскачивался, но вторую половину сезона провел блестяще, а в плей-офф играл так, что трибуны скандировали его имя.

Контракт Боба заканчивается в 2026 году, но вратарь не планирует уезжать из НХЛ, сообщило издание Flahockeynow. Источник сообщает, что игрок заинтересован в продлении контракта с «Флоридой».

Сами «Пантеры» в марте сделали красноречивый трансфер – отдали в «Чикаго» перспективного Спенсера Найта, который явно устал сидеть в роли второго номера. Это был сигнал от «Флориды», что будущее клуба с Бобровским.

«Бобровский сейчас в расцвете сил. Он мог бы играть еще пять лет, если захочет», – заявил Пол Морис, главный тренер «Флориды».

Сам Бобровский после завоевания Кубка Стэнли признавался, что чувствует себя прекрасно. А увеличение потолка зарплат в НХЛ позволяет голкиперу рассчитывать на доход в 5-7 млн долларов в год.

Семен Варламов – «Нью-Йорк Айлендерс»

Семен Варламов и Сергей Бобровский – ровесники. И на первых порах Варламов даже выигрывал конкуренцию у Боба в сборной России. Но как по-разному сложились их судьбы.

Бобровский выиграл два Кубка Стэнли и гарантировал себе место в Зале славы НХЛ, а Варламов – не играет с 29 ноября 2024 года из-за травмы колена. Из-за нее даже пришлось лечь на операцию.

За последние четыре сезона Варламов сыграл всего 92 матча. В этом сезоне он до сих пор пребывает в списке травмированных. И даже после восстановления от травмы будет сложно рассчитывать на роль бэкапа в «Нью-Йорк Айлендерс».

Получить контракт в следующем сезоне НХЛ в 38 лет с такой медкнижкой будет практически невозможно. Может быть, Семен вернется в КХЛ. Тем более Даниил Исаев может уехать в НХЛ из «Локомотива», родного клуба Варламова.

Но пока завершение карьеры выглядит наиболее вероятным сценарием для чемпиона мира 2012 года.