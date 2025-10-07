В КХЛ установлен новый рекорд

В КХЛ установлен рекорд посещаемости для первого месяца сезона – 8114 зрителя, СКА вошел в топ-3
В КХЛ установлен рекорд посещаемости для первого месяца сезона по средней посещаемости.
Metaratings.ru изучил посещаемость домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 в первый месяц сезона (с 5 сентября по 4 октября).
8114 зрителя - такова средняя посещаемость матчей: это рекордный результат для первого месяца сезона за всю историю лиги.
Предыдущий лучший показатель был продемонстрирован в сезоне 2019/20 - 6745 зрителей, таким образом, показатель был побит на 1369 болельщиков.
По сравнению с прошлым сезоном, в аналогичный период, средняя посещаемость увеличилась на 1388 человек.
Три команды КХЛ показали 100-процентную посещаемость матчей - «Трактор», «Торпедо» и минское «Динамо». Минчане в среднем собирают 15086 зрителей, в топ-5 также входят СКА, «Сибирь», «Автомобилист» и «Авангард».
Примечательно, что впервые в истории сразу 17 клубов континентальной хоккейной лиги показывают посещаемость свыше 7 тысяч зрителей.