В КХЛ установлен новый рекорд

В КХЛ установлен рекорд посещаемости для первого месяца сезона по средней посещаемости.

Metaratings.ru изучил посещаемость домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 в первый месяц сезона (с 5 сентября по 4 октября).

8114 зрителя - такова средняя посещаемость матчей: это рекордный результат для первого месяца сезона за всю историю лиги.

Предыдущий лучший показатель был продемонстрирован в сезоне 2019/20 - 6745 зрителей, таким образом, показатель был побит на 1369 болельщиков.

По сравнению с прошлым сезоном, в аналогичный период, средняя посещаемость увеличилась на 1388 человек.

Три команды КХЛ показали 100-процентную посещаемость матчей - «Трактор», «Торпедо» и минское «Динамо». Минчане в среднем собирают 15086 зрителей, в топ-5 также входят СКА, «Сибирь», «Автомобилист» и «Авангард».

Примечательно, что впервые в истории сразу 17 клубов континентальной хоккейной лиги показывают посещаемость свыше 7 тысяч зрителей.