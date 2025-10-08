«Лада» подписала контракт с 33-летним форвардом

«Лада» подписала контракт с Сергеем Шумаковым.

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Прошлый сезон FONBET КХЛ Шумаков пропустил и выступал в чемпионате «3 на 3». В сезоне-2023/24 он провел 55 матчей за «Ладу» с учетом плей-офф и набрал 27 (15+12) очков.

«В лиге провел 594 матча, набрал 317 (154+163) очков. Серебряный (2018/19) и бронзовый (2014/15) призер чемпионата КХЛ.