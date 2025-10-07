«Лада» подписала контракт с нападающим

Российский форвард Георгий Белоусов заключил однолетний контракт с «Ладой», сообщает пресс‑служба тольяттинцев.

Соглашение с 34‑летним хоккеистом рассчитано до конца сезона‑2025/26.

Белоусов сыграл в 722 матчах в КХЛ, в которых набрал 304 (116+188) очка. Форвард выступал за «Ладу» с 2014 по 2018 год. Также Белоусов играл за «Витязь», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Сибирь».

«Лада» с 6 очками занимает последнее, 11‑е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче тольяттинцы 7 октября примут «Сочи».

