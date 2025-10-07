Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Челны»

Хоккейный клуб ВХЛ «Челны» объявил о том, что нападающий Кирилл Петров покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард провёл в составе челнинцев два матча и не набрал ни одного очка. Отметим, что контракт с 35-летним нападающим был подписал 20 сентября 2025 года.

Прошлый сезон Петров выступал за «Нефтехимик», где в 23 матчах набрал четыре очка — забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Сезон-2024/2025 Петров начинал в ВХЛ, в московском клубе «Юнисон», где в 19 матчах набрал 13 (5+8) очков.

Ранее Петров выступал в командах: «Ак Барс», «Нефтяник», «Барс», «Югра», «Бриджпорт Саунд Тайгерс», ЦСКА, «Авангард». 35-летний нападающий становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2010).