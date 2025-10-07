«Питтсбург» ждёт перестройку, «Вашингтон» не спешит. Превью НХЛ: Столичный дивизион

Заканчиваем наше превью сезона НХЛ. Сегодня речь о дивизионе, где от одних команд ждут скорого ухода с арены, а вторые ещё в процессе доводки до ума своего молодого костяка — Столичном, известном также как Метрополитен.

«Айлендерс»

Пришли: гм. Дарше («Монреаль», ассистент), в. Риттих («Лос-Анджелес»), з. Бир («Вашингтон»), н. Друэн («Колорадо»), н. Хаймор («Оттава»), н. Шабанов («Трактор», КХЛ), н. Хейнеман («Монреаль»)

Ушли: гм. Ламорелло, н. Мартин (завершил карьеру), н. Фэшинг («Коламбус»), з. Добсон («Монреаль»), з. Перунович («Юта»), з. Райлли («Каролина»)

Последние межсезонья «Айлендерс» могло описать одно слово: «пассивность». Лу Ламорелло особенно команду не обновлял: возможно, повлияло то, что в 2019-м команда в последний момент уступила «Рейнджерс» в погоне за Панариным. В результате почти тот же самый костяк потихоньку становился старше, всё более средним по уровню — однако после непопадания в плей-офф Ламорелло был уволен. Ещё пара лет, и «Айлс» рисковали повторить судьбу «Нью-Джерси», у которых после ухода Лу была длительная и крайне мучительная перестройка, которая реального результата до сих пор не дала.

На этом месте так и хочется построить конспирологическую теорию, потому что шанс на первый общий номер драфта у «Айлс» был всего-то 3,5%, однако они выиграли лотерею — как будто в благодарность за то, что убрали из лиги человека, давно считавшегося устаревшим динозавром. Приход Мэттью Шефера не только усилил клуб, но и дал возможность обменять Ноа Добсона на два драфт-пика. Под ними «Айлендерс» выбрали качественных хоккеистов, которые не усилят клуб уже прямо завтра, но здорово помогут обедневшему пулу проспектов.

В целом же новый генменеджер наконец-то занялся активной работой: настолько активной, насколько это позволяла ситуация на рынке. «Айлендерс» выиграли борьбу за главного свободного агента всей Европы в лице Максима Шабанова, смогли забрать у «Колорадо» Джонатана Друэна, который смог возродить в Денвере карьеру. «Айлендерс», правда, в нынешней конфигурации всё равно выглядят претендентами в лучшем случае на попадание в плей-офф — однако у этого состава теперь есть фундамент на будущее, и пара удачных обменов своих ветеранов поможет сильно освежить эту команду.

Оценка работы: 4/5.

«Вашингтон»

Пришли: з. Чисхольм («Миннесота»), н. Сурдиф («Флорида»)

Ушли: з. Бир («Айлендерс»), з. Алексеев («Питтсбург»), н. Эллер («Оттава»), н. Манджапане («Эдмонтон»), н. Рэддиш («Рейнджерс»)

Этим летом можно было читать, что «Вашингтон» межсезонье проспал. Возможно, справедливо, если смотреть на список пришедших. Однако «столичные» своё ключевое межсезонье провели год назад: приобретать два года подряд по 10 игроков было бы слишком даже для клуба КХЛ. Кроме того, в прошлом сезоне менеджеры «столичных» подписали новые контракты со своими действующими игроками (Чикран, Томпсон, Фегервари).

Да и кто бы мог реально усилить «столичных» этим летом? Были показательные слухи про Николая Элерса, который вроде как мог уехать в Вашингтон, но не захотел лишнего давления в потенциально последнем сезоне Овечкина. С учётом того, что почти все лучшие лоты этим летом на рынок так и не вышли, особенно суетиться не стоило, как и растрачивать лучшие активы. С учётом того, что «Вашингтон» постоянно был нацелен на успех, из эры Ови команда выходит в прекрасной форме.

Подписания у «столичных» вышли крайне косметическими. Чисхольм — вариант даже не для третьей пары (у «Вашингтона» уже есть шесть сильных защитников), а скорее для позиции седьмого защитника для ротации. Сурдиф — игрок пока что чисто для четвёртого звена: за человека, который толком не играл во «Флориде», «Вашингтон» не пожалел пика второго раунда. Выглядит очень смело с учётом того, что в прошлом году «столичные» превращали такой выбор на драфте в защитника первой пары.

Вообще, у «Кэпиталз» есть в резерве интереснейшие молодые игроки, и пассивность на рынке могла быть направлена ещё и на то, чтобы помочь им подняться в основу. Пока, правда, это получилось только у Райана Леонарда: Спенсер Карбери пока проявляет крайне консервативный подход к своим главным талантам.

Оценка работы: 3/5.

«Каролина»

Пришли: з. Миллер («Рейнджерс»), з. Райлли («Айлендерс»), н. Элерс («Виннипег»)

Ушли: з. Бёрнс («Колорадо»), з. Орлов («Сан-Хосе»), з. Морроу («Рейнджерс»), н. Рослович, н. Фаст (завершил карьеру), н. Джост («Нэшвилл»)

Каждый год «Каролину» записывают в фавориты Кубка Стэнли, и каждый год команда не может оказать сопротивление хотя бы на уровне финала конференции. Тем не менее эксперты радостно прыгают на те же грабли и снова могут не угадать, потому что со стилевой точки зрения «ураганы» почти наверняка не изменятся. Впрочем, менеджмент команды сделал многое, чтобы сохранить статус «Каролины».

«Каролина» не смогла сохранить «арендованного» на позапрошлый плей-офф Генцеля и быстро выяснила, что Рантанен абсолютно не горит желанием оставаться в Роли. Что ж, хотя бы третья попытка приобрести ещё одного элитного вингера закончилась успехом. Николай Элерс должен разнообразить тактику «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», которая в ключевые моменты плей-офф стабильно давала сбой в атаке. Проблема в том, что в те самые ключевые моменты в «Виннипеге» Николай обычно оставался в тени. Эта весна с пятью шайбами стала исключением, но до нынешнего года у Элерса четыре (!) гола в 37 играх плей-офф.

Кроме того, «ураганы» потратили немало активов на приобретение К’Андре Миллера из «Рейнджерс», отдав за него пики первого и второго раунда, а также стучавшегося в основу молодого защитника Скотта Морроу. Многие фанаты «Рейнджерс» очень рады такой цене и считают, что клуб облапошил «Каролину». Однако оборонительная система «Рейнджерс» все последние годы славится одной вещью: своим отсутствием. В новой команде Миллер попадёт в структуру, которую строили годами и задолго до него, и можно представить, что габаритный защитник впишется в эти требования.

При этом успех «ураганов» сильно зависит от прогресса молодых игроков: пока во втором звене проецируются полученный у «Далласа» Логан Стэнковен и неплохо проведший дебютный сезон в лиге Джексон Блэйк. За их спинами — честные бойцы, но уже с понятным потолком в плане атаки.

Оценка работы: 4/5.

«Коламбус»

Пришли: в. Федотов («Филадельфия»), н. Койл, н. Вуд (оба — «Колорадо»), н. Лундестрём («Анахайм»), н. Фэшинг («Айлендерс»)

Ушли: в. Тарасов («Флорида»), з. Д. Джонсон, з. Харрис («Бостон») н. Канин («Флорида»), н. Фишер (завершил карьеру), н. Лабанк, н. Курали («Бостон»), н. ван Римсдайк («Детройт»), н. Дэнфорт («Баффало»)

Главный шаг «Коламбуса» в это межсезонье — продление контракта Ивана Проворова, которое почти все американские фанаты продвинутой статистики успели обгадить. Правда, никто не задался вопросом: а сколько должен получить защитник, который стабильно играет 23 минуты за матч, закрывая первую сцецбригаду меньшинства и вторую большинства? Джейк Уолман, который за карьеру в среднем играл меньше 20 минут за матч, получил $ 7 млн — и на этом фоне $ 8,5 млн у Проворова выглядят прекрасной сделкой.

«Коламбус» в прошлом году записывали в тотальные аутсайдеры, особенно после трагической гибели Джонни Годро — однако команда собралась и выдала качественно новый сезон с Дином Эвасоном. Эвасон со своим вертикально-силовым стилем выглядит отличным тренером для молодой команды и почти вывел её в плей-офф. Не хватило хотя бы средней игры от дуэта вратарей Мерзликин — Тарасов, после чего второй команду покинул.

В отличие от «Баффало», у которого тоже есть молодой костяк, «мундиры» летом смогли усилиться опытными игроками. Чарли Койл — не демиург и слишком дорогой вариант на место третьего центра для команды, которая придавлена потолком. Зато «Коламбус» имеет множество свободных денег и может потратить их на Койла, а ещё на силовика Майлза Вуда, у которого прошлый сезон из-за травмы вышел крайне проблемным.

Основной вопрос — вратарская позиция. Вполне возможно, что основным голкипером клуба будет Джет Гривз, у которого за спиной лишь 19 матчей в НХЛ. Но Джет год за годом прогрессировал в АХЛ, и здесь «Коламбус» наверняка надеется повторить сценарий Дастина Вольфа в «Калгари». Иван Федотов, перешедший летом — вариант чисто страховочный, причём скорее даже не для Гривза, а для Мерзликина.

Можно сказать, что «Коламбус» последние пару сезонов с точки зрения чистого управления развивается так, как мог бы «Баффало» в нормальных условиях. Но поможет ли это зайти в плей-офф уже сейчас, вопрос другой.

Оценка работы: 4/5.

«Нью-Джерси»

Пришли: н. Грицюк (СКА, КХЛ), н. Ламмикко («Цюрих», Швейцария), н. Дадонов («Даллас»), н. Браун («Эдмонтон»)

Ушли: з. Дюмулин («Лос-Анджелес»), н. Татар («Цуг», Швейцария), н. Бастиан («Даллас»), н. Спронг (ЦСКА, КХЛ), н. Даулинг («Рейнджерс»), н. Хаула («Нэшвилл»), н. Лазар («Эдмонтон»)

«Нью-Джерси» последние годы пытается довести до ума костяк вокруг звёздных центров, но всё время им что-то мешает. Усилили глубину — ломаются вратари, усилили защиту — прогрессирующий третий центр команды покидает НХЛ и садится на скамейку подсудимых, приобрели вратаря — начинается эпидемия травм и ломает всё построенное. В этом межсезонье «дьяволы» как будто бы успели прикрыть почти все провисающие позиции.

С «дьяволами» связана удивительно комичная для нынешних времён история. Команда не отправила квалификационного предложения третьему центру Коди Гласса и сделала его НСА: видать, надеялись найти на рынке опцию получше. В реальности же вариантов сильно лучше и дешевле доступно не было, поэтому всё равно пришлось переподписывать всё того же Гласса. Интересно даже, что думает об этом Коди — правда, прессе-то он всё равно про это не скажет.

Защиту и вратарскую позицию «дьяволы» укрепили год назад, топовые звенья создали ещё раньше. Оставалось добавить глубины в атаке, потому что год назад на фоне травм игроки нижних звеньев и фарма откровенно не потянули, на что публично жаловался Шелдон Киф. Евгений Дадонов остаётся почти идеальным вариантом в плане «цена-качество», он в прошлом году набрал 40 очков, почти не играя в большинстве и не выходя с лидерами «Далласа». Арсений Грицюк вообще был лучшим молодым форвардом команды, не игравшим на тот момент в НХЛ.

Вопросы остаются по отдельным игрокам. Ондржей Палат в «Дэвилз» сдал резко и быстро, да и Тимо Майер на $ 9 млн не играет. Если хотя бы два этих вингера смогут оттолкнуться от пары неудачных сезонов, тогда «Нью-Джерси» смогут восприниматься претендентами на что-то важное, а не как застрявшая в состоянии постоянной перспективности команда.

Оценка работы: 4/5.

«Питтсбург»

Пришли: гт. Мьюз («Рейнджерс», ассистент), в. Шилов («Ванкувер»), з. Алексеев («Вашингтон»), з. Дамба («Даллас»), з. Уозерспун («Бостон»), з. Клифтон («Баффало»), н. Бразо («Миннесота»), н. Манта («Калгари»)

Ушли: гт. Салливан («Рейнджерс»), в. Неделькович («Сан-Хосе»), з. Грызлик («Чикаго»), з. Тимминс («Баффало»), з. Джозеф («Ванкувер»), з. Колячонок («Даллас»), н. Ньето

«Пингвины» сейчас даже не начали перестройку — они находятся именно что в стадии приготовления к ней. Клуб перестаёт подписывать большие контракты на рынке НСА, принимает на себя чужие плохие сделки, получая за это небольшие активы, даёт шансы каким-то неочевидным игрокам, которых они не могли получить в более сильных командах. Пока это скорее анестезия, зуб будут рвать потом.

Раст, Ракелль, Карлссон, даже Малкин — все эти люди остаются на месте, хотя у первых двух очень привлекательные контракты по нынешним временам, когда менеджеры выписывают безумные сделки с расчётом на безумный рост потолка. Рассматривать каждый отдельный трансфер на вход пока смысла особого нет. Понятно, что годичный контракт Энтони Манты — это не какая-то инвестиция в будущее, а реанимация классного игрока с прицелом на то, чтобы получить за него пик получше на дедлайне. За Клифтона и Дамбу получено два пика второго раунда.

При этом конкуренция на Востоке такая, что даже отсутствие радикальных шагов в сторону перестройки может оставить «Питтсбург» на обочине. У клуба возрастной состав, который не станет лучше: даже с учётом того, что какие-то взрослые игроки могут уехать на драфт отказов, средний возраст «пингвинов» остаётся вторым или третьим в лиге. А ведь после дедлайна он может стать значительно хуже: уже идут разговоры, что даже Малкина могут обменять. Кросби уже вряд ли будет возражать.

Как и 20 лет назад, клубу может повезти на драфте. Более того, «Питтсбургу» очень надо, чтобы это случилось, потому что «пингвины» в своё время чудом остались в городе, а отсутствие сильного состава может экономически прибить играющий в «ржавом поясе» клуб. Вот и остаётся молиться всем драфтовым богам, чтобы шарики, определяющие судьбу Гэвина Маккенны, сложились в нужную комбинацию.

Оценка работы: 3+/5.

«Рейнджерс»

Пришли: гт. Салливан («Питтсбург»), з. Гавриков («Лос-Анджелес»), з. Морроу («Каролина»), н. Даулинг («Нью-Джерси»), н. Рэддиш («Вашингтон»)

Ушли: гт. Лавиолетт, з. де Хаан («Рёгле», Швеция), з. Миллер («Каролина»), з. Джонс («Баффало»), н. Крайдер («Анахайм»), н. Калиев («Оттава»)

После всего хаоса, который окружал «Рейнджерс» в прошлом году, легко можно было ожидать отставки в первую очередь генерального менеджера Криса Друри. Почти на всю лигу объявлять, что ты собираешься менять двух своих лидеров раздевалки (Крайдера и Трубу) — это поступок, достойный Шнобелевской премии по хоккею. Попытки спасти прошлый сезон привели к множеству трансферов, которые не всегда делали команду лучше.

«Рейнджерс» сейчас чем-то напоминают мем с парнем в костюме, у которого в зеркале отражается куда менее приглядная задняя часть. Топ-6, конечно, собран отличный (пусть есть вопросы к возрасту лидеров), однако дальше уже всё существенно хуже. Годы неудач на драфте, большие промашки с развитием выбранных и прошлогодняя размолвка с Каапо Какко дали результат: особо помочь лидерам в двух нижних звеньях некому, при этом в четвёртом звене играют двухметровые Адам Эдстрём и Мэтт Ремпе.

Примерно та же ситуация и в защите. Владислав Гавриков окончательно вырос в одного из лучших, но при этом не особо заметных домоседов НХЛ, который прекрасно оборонялся против Коннора Макдэвида. Вместе с Адамом Фоксом они должны составить прекрасную пару, имеющую потенциал стать одной из лучших в НХЛ. Однако во втором дуэте пока проецируются Карсон Суси и Уилл Борген, которые в других клубах играли в третьих парах. Второй явной опции под большинство после Фокса тоже не видно — возможно, расчёт на прогресс молодого Брэйдена Шнайдера.

И всё это ставит «Рейнджерс» в затруднительное положение. Контракт того же Панарина истекает летом. Капризова они уже не получат, Макдэвид после длительных раздумий в последний момент тоже остался в клубе. Более того, с ростом потолка традиционная нью-йоркская ставка на звёздных НСА может дать сбой: лето показало, что игроки предпочитают оставаться на старых местах. И вот с момента прошлой перестройки прошло всего ничего, а уже на горизонте маячит новая. Даже для режима «успеть победить в следующие два года» надо ещё постараться.

Оценка работы: 4-/5.

«Филадельфия»

Пришли: гт. Токкет («Ванкувер»), в. Владарж («Калгари»), з. Юульсен («Ванкувер»), н. Зеграс («Анахайм»), н. Дворак («Монреаль»), н. Грундстрём («Сан-Хосе»)

Ушли: ио гт. Шоу («Нью-Джерси», ассистент), в. Федотов («Коламбус»), н. Пилинг («Анахайм»), н. Пеллетье («Тампа-Бэй»)

Джон Торторелла ушёл из «Филадельфии» на фоне того, что обещал похоронить своего же защитника Кэма Йорка. Однако радикально менять траекторию строительства команды, которую во многом лепили под Тортса, было бы уже странно. Нужен был человек со схожим стилем и требованиями, но с человеческим стилем общения. Неудивительно, что выбор пал на Рика Токкета, который как будто не горел желанием задержаться в Ванкувере. У Токкета специфический стиль хоккея, но результат он дал.

Летом «Филадельфия» провела очередную сделку с «Анахаймом» и дала новый старт Тревору Зеграсу, который, как и многие игроки «уток», заскучал на старом месте. Понятно, что на бумаге стиль Тревора в хоккей Токкета не вписывается, однако Рик ещё в «Ванкувере» обычно окружал своих звёздочек боевыми ролевиками, разгружая их в плане оборонительной нагрузки. Например, на предсезонке в топовых звеньях наигрывался Никита Гребёнкин и выглядел там превосходно: ждём дальнейшего прогресса. Стоит отметить, что и цена на Зеграса была очень скромной, почти на минимуме.

«Филадельфии» даже не пришлось выкупать контракт Ивана Федотова: более того, клуб даже получил актив после его перехода — пусть это низкий драфт-пик, но актив. Понятно, что вратарский дуэт Эрссон — Владарж не станет решением проблем команды и «лётчикам» скорее надо думать уже о Егоре Заврагине, но дать шанс ещё не раскрывшему свой потенциал до конца чеху выглядит нормальным решением. Что ещё было? $ 5 с хвостиком млн Кристиану Двораку — это очень жирно, но это решение буквально на один год: кому-то все равно надо было дать деньги после роста и потолка, и пола, а с центрами есть определённые проблемы.

Делают ли все эти шаги «лётчиков» командой, которая завтра же зайдёт в плей-офф? Всё-таки нет, но «Филадельфия» работает чётко и без перекосов, с понятным развитием своего состава.

Оценка работы: 4+/5.